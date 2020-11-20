Üniversite öğrencisi Özgür Turhal, hayatını kaybeden köpeği Robin için okul kampüsünde hatıra mezarı yaptı.

Gaziatep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Özgür Turhal, 4 yıl boyunca beslediği ve trafik kazasında ölen "Robin" isimli köpeğini kampüs içerisinde yaptırdığı mezara gömdü.

Köpeğinin isminin yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini de yazdıran Turhal, Robin'in kendisi için çok kıymetli olduğunu, onu kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Gaziantep'te üniversite öğrencisi, ölen köpeğine kampüste mezar yaptı VİDEO

CAN DOSTUNA HATIRA MEZARI

Üniversitenin kazaya ilişkin hassasiyeti ve izniyle köpeğini kampüse gömdüğünü ifade eden Tural, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin hassasiyet göstererek yasıma ortak olmasına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmasına çok minnettarım. Dilerim ki bu hassasiyet her zaman devam eder, hayvan dostlarımızın bizlerle birlikte yaşam sürebilecekleri ortamı ve atmosferi zarar vermeyecek şekilde oluşturmayı başarırız."