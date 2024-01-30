Gaziantep'te üst geçide sıkışan tır nedeniyle ulaşım durdu Gaziantep'te seyir halindeki tırın dorsesi açılarak köprüye çarptı. Yol ulaşıma kapanırken kaza nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı.

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İHA

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesi'nde seyir halinde olan tırın bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı.

Dorsesi açık ilerleyen tır, üst geçide çarparak köprüde sıkıştı.

Yaralanan olmadı

Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ulaşım bir süre aksadı.

Köprü altına sıkışan dorse ekiplerin müdahalesi ile yoldan kaldırılarak trafikteki aksama giderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)