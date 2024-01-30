İHA
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesi'nde seyir halinde olan tırın bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı.
Dorsesi açık ilerleyen tır, üst geçide çarparak köprüde sıkıştı.
Yaralanan olmadı
Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ulaşım bir süre aksadı.
Köprü altına sıkışan dorse ekiplerin müdahalesi ile yoldan kaldırılarak trafikteki aksama giderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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