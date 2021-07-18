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    Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı

    Hakkında uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçundan kayıt bulunan E.D. isimli şahıs, uyuşturucu alabilmek için bir evin bahçesinden el arabası çaldı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 13:31
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    Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı

    Gaziantep’in Aşağı Arıl Mahallesi’ndeki bir bağ evinin avlusundan el arabası çalındı.

    İhbar üzerine Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Görüntülerden hırsızın kimliğini tespit edildi. E.D.’yi (21) isimli hırsızlık şüphelisi evinde yakalanarak gözaltına alındı. E.D.’nin uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçundan kaydı olduğu belirlendi.

    Çalıntı el arabası E.D.’nin aracının bagajında bulunmasının ardından sahibine teslim edildi.

    8 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan E.D. karakolda verdiği ifadede hırsızlığı tek başına işlediğini belirtti.

    El arabasını satarak uyuşturucu satın almayı planladığını söyledi. E.D.’nin gözaltına alınma işlemi sırasında yapılan üst aramasında üzerinde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı ViDEO

    Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. adliyeye sevk edildi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında olay yerine araçla gelen E.D.’nin el arabasını aracının bagajına yükleyip hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı #2

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