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Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı

Gaziantep’te uyuşturucu alabilmek için el arabası çaldı

Hakkında uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçundan kayıt bulunan E.D. isimli şahıs, uyuşturucu alabilmek için bir evin bahçesinden el arabası çaldı.