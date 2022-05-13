Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 farklı adreste 200 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor...

Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

5 adrese operasyon düzenlendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti. Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi.

200 kilo esrar bulundu

Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre, şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



