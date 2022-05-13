Petrol
108.53
1.01%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
482.504
14.77%
BTXN Coin
13.76
13.53%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı

    Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 farklı adreste 200 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
    • 13.05.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı

    Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor...

    Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    5 adrese operasyon düzenlendi

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti. Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi.

    200 kilo esrar bulundu

    Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

    4 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı #1

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Torino'dan Mert Hakan Yandaş'a teklif
    Transfer dosyası

    Torino'dan Mert Hakan Yandaş'a teklif

    Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı
    Otomobil

    Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir