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- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 200 kilo esrar yakalandı
- 13.05.2022 - 09:25
- Güncelleme : 13.05.2022 - 09:28
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor...
Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
5 adrese operasyon düzenlendi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisiyle harekete geçti. Savcılık kararı sonrası ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi.
200 kilo esrar bulundu
Eş zamanlı baskınlarda 200 kilo esrar ile 1 hassas terazi bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, 6 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
4 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.