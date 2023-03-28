Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama

İHA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlardaki aramalarda; 896 gram metamfetamin (ateş-buz), 425 gram esrar, 124 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 88 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
30 kişi tutuklandı
Operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 182 şüpheli ise serbest bırakıldı.