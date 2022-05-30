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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 392 gözaltı

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 392 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 30.05.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:00
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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 392 gözaltı

    Gaziantep'te, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

    Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Yapılan aramalarda; 4 kilo 290 gram metamfetamin, 3 kilo 585 gram esrar, 905 gram eroin, 69 kök kenevir, 35 uyuşturucu hap, 32 gram bonzai, 9 gram kokain, 13 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

    Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 392 şüpheliyi gözaltına aldı.

    39 kişi tutuklandı

    DHA'ya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 353'ü serbest bırakılırken, 39'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 392 gözaltı #1

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 392 gözaltı #2

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 392 gözaltı #3


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