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- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı
Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirilirken, 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- AA
- 06.12.2020 - 10:00
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
5 ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.