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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

    Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirilirken, 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 06.12.2020 - 10:00
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    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerdeki aramalarda 266 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 9 tabanca, 8 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    5 ZANLI TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı #1

    Gaziantep te uyuşturucu operasyonu: 49 gözaltı #2

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