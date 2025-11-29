Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

- Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 200 captagon hap ele geçirdi.
- Nurdağı ilçesinde durdurulan M.A. isimli şüpheli, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalandı.
- Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyona imza attı.
YOL KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ
Ekipler, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheliyi yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada:
200 adet captagon hap,
1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü,
102 adet tabanca mermisi,
1 cep telefonu
ele geçirildi.
ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.