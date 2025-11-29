Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyona imza attı.

YOL KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.A. isimli şüpheliyi yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada:

200 adet captagon hap,

1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü,

102 adet tabanca mermisi,

1 cep telefonu

ele geçirildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.