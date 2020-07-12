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- Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 12.07.2020 - 08:41
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
28 GÖZALTI
Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 28 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda ise 92 gram uyuşturucu madde, 173 kök Hint keneviri, 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 39 sentetik uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.