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    Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 08:41
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    Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    28 GÖZALTI

    Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 28 şüpheli yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda ise 92 gram uyuşturucu madde, 173 kök Hint keneviri, 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 39 sentetik uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

    Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı #1

    Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 28 kişi yakalandı #2

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