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    Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonu

    Uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden, 13'ü tutuklandı.
    • 31.05.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:46
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    Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonu

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    DHA'nın haberine göre; ekiplerin uzun süren takibi sonucu belirlenen şebeke üyelerinin adreslerine, savcılık izniyle operasyon düzenlendi.

    Şüphelilerin adreslerinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda; 48 kilo 181 gram bonzai, 12 kilo 111 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 13 fişek ile uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çeşitli miktarlarda kimyasal maddeler ele geçirildi.

    31 kişi adliyeye sevk edildi

    Operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    13 kişi tutuklandı

    Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü, 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Gaziantep te uyuşturucu ticareti operasyonu #1

    Gaziantep te uyuşturucu ticareti operasyonu #2

    Gaziantep te uyuşturucu ticareti operasyonu #3

    Gaziantep te uyuşturucu ticareti operasyonu #4


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