Gaziantep'te üzerine elektrik kablosu düşünce öldü

Yolda yürüdüğü sırada üzerine elektrik kablosu düşen adam, elektrik akımına kapıldı. Suriye uyruklu Yusuf El Salih, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Gaziantep'te bulunan Karşıyaka Mahallesi’ndeki sokakta yürüyen 32 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf El Salih, talihsiz bir kaza yaşadı.

Salih, Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TELLER ONARILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.





































