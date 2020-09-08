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    Gaziantep'te vagonun üzerine çıkan 2 genç elektrik akımına kapıldı

    Gaziantep'te fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıkan iki genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
    • AA
    • 08.09.2020 - 11:40
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    Gaziantep'te vagonun üzerine çıkan 2 genç elektrik akımına kapıldı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki E.E. ve 16 yaşındaki A.D.Ö. fotoğraf çekmek için Nurdağı Tren İstasyonu'nda raylarda bulunan vagonun üzerine çıktı.

    Burada yüksek gerilim hattına temas eden gençler, akıma kapılarak yaralandı.

    İstasyon görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İtfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla vagondan indirilen gençlerden hafif yaralanan E.E, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan A.D.Ö. ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Gaziantep te vagonun üzerine çıkan 2 genç elektrik akımına kapıldı #1

    Gaziantep te vagonun üzerine çıkan 2 genç elektrik akımına kapıldı #2

    Gaziantep te vagonun üzerine çıkan 2 genç elektrik akımına kapıldı #3

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