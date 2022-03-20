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    Gaziantep'te virajı alamayan araba şarampole uçtu

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Yol kenarındaki su birikintisinin içine düşerek hurdaya dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 11:24
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    Gaziantep'te virajı alamayan araba şarampole uçtu

    Gaziantep - Osmaniye Karayolu’nun 40’ncı kilometresinde Yamaçoba Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan feci kazada, şoför Halil Toycu kontrolündeki otomobil, Nurdağı istikametine seyir halindeyken girdiği virajı alamadı.

    ŞARAMPOLE UÇAN ARABA SU BİRİKİNTİSİNİN İÇİNE DÜŞTÜ

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Şarampole uçan araç, ters bir şekilde yol kenarındaki su birikintisinin içine düştü.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şoför Halil Toycu, Mehmet Kaya, Ökkeş Kaya, Şehriban Kaya ile Medine Toycu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

    1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, jandarma ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için karayolunda önlem aldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Toycu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gaziantep te virajı alamayan araba şarampole uçtu #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar sürücü Halil Toycu, Mehmet Kaya, Ökkeş Kaya ve Şehriban Kaya ise ekiplerin müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kazada yaşamını yitiren Medine Toycu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Gaziantep te virajı alamayan araba şarampole uçtu #2

    Gaziantep te virajı alamayan araba şarampole uçtu #3


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