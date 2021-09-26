Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
385.788
1.85%
EXEN Coin
21.47
-2.98%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Gaziantep'te vurdukları çocuğu levyeyle darbettiler

    Husumetlileriyle karşılaştığı parkta kavga ederken ağır yaralanan Ali Karataş, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 16:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te vurdukları çocuğu levyeyle darbettiler

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'ndeki parkta, Ali Karataş (17) ile geçmişte husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    SİLAHLA VURUP, LEVYEYLE DÖVDÜLER

    Kavga sırasında kasığından vurulan Ali Karataş, daha sonra ise yerde levyeyle darbedildi. Saldırganlar olay sonrası kayıplara karıştı. İhbar üzerine yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kafasına levye darbesi alan Karataş, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

    Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen Karataş’ın cenazesi, defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polisin olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te vurdukları çocuğu levyeyle darbettiler #1

    Gaziantep te vurdukları çocuğu levyeyle darbettiler #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir