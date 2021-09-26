Gaziantep'te vurdukları çocuğu levyeyle darbettiler

Husumetlileriyle karşılaştığı parkta kavga ederken ağır yaralanan Ali Karataş, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'ndeki parkta, Ali Karataş (17) ile geçmişte husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURUP, LEVYEYLE DÖVDÜLER

Kavga sırasında kasığından vurulan Ali Karataş, daha sonra ise yerde levyeyle darbedildi. Saldırganlar olay sonrası kayıplara karıştı. İhbar üzerine yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kafasına levye darbesi alan Karataş, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.

Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirilen Karataş’ın cenazesi, defnedilmek üzere Araban ilçesine götürüldü.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polisin olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.