Gaziantep'te yakınları ölen bir grup, Adli Tıp'a saldırdı

İntihar eden bir şahıstan numune alınmasının ardından koronavirüs test sonucu bekleyen cenaze yakınları, Adli Tıp Kurumu'nun camlarını taşlayarak indirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Gaziantep'teki Asri Mezarlık’taki Adli Tıp Kurumu’na, hastanede intihar eden ve numune alınarak koronavirüs testi yapılması beklenen Mustafa A.'nın cenazesi götürüldü.

Cenazelerinin çok bekletildiğini iddia eden aile yakınları, Adli Tıp Kurumu’na taşlarla saldırdı.

Kurumun kapısının camları kırılırken, güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sağlık çalışanlarının şikâyetçi olması üzerine taş atan 2 şüpheli gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin, Adlı Tıp Kurumu'na taş attığı ve bir polisin de son anda isabet almaktan kurtulduğu görüldü.

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