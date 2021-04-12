2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınmasının ardından, söndürülebildi.

Gaziantep'teki Şekeroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, öğle saatlerinde, yangın çıktı.

Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye bildirdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü VİDEO

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