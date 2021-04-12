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    Gaziantep'te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü

    2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınmasının ardından, söndürülebildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 19:06
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    Gaziantep'te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü

    Gaziantep'teki Şekeroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, öğle saatlerinde, yangın çıktı.

    Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye bildirdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep'te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü VİDEO

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #1

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #2

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #3

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #4

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #5

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #6

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #7

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #8

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #9

    Gaziantep te yanan metruk bina, 1 saatte söndürüldü #10

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