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    Gaziantep’te yanan otomobilin bagajından Suriyeli gencin cesedi çıktı

    Yanan otomobilin içinden çıkan erkek cesedinin Suriye uyruklu gence ait olduğu belirlendi. Gencin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 14:11
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    Gaziantep’te yanan otomobilin bagajından Suriyeli gencin cesedi çıktı

    Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'ndeki hurda araçların bulunduğu otoparktan dün sabah saatlerinde duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

    SURİYELİ UYRUKLU GENCİN CESEDİ BULUNDU

    Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi buldu.

    Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves'e (25) ait olduğu belirlendi.

    Gaziantep’te yanan otomobilin bagajından Suriyeli gencin cesedi çıktı #1

    UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

    Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi.

    Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Gaziantep’te yanan otomobilin bagajından Suriyeli gencin cesedi çıktı #2


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