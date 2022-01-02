Gaziantep’te yanan otomobilin bagajından Suriyeli gencin cesedi çıktı

Yanan otomobilin içinden çıkan erkek cesedinin Suriye uyruklu gence ait olduğu belirlendi. Gencin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'ndeki hurda araçların bulunduğu otoparktan dün sabah saatlerinde duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

SURİYELİ UYRUKLU GENCİN CESEDİ BULUNDU

Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi buldu.

Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves'e (25) ait olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.