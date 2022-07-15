Gaziantep’te yanlış hesap: 30 bin lira fazladan verdi

Bir döviz bürosu, 50 gram altını bozdurarak dolara çevirtmek isteyen müşterisine bin 680 dolar fazladan verdi. Döviz bürosu yetkilisi, fazladan verilen paranın geri getirilmesi temenni ediyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki bir döviz bürosuna dün saat 17.30 sıralarında gelen müşteri, paket halindeki altınları vererek dolar satın almak istediğini söyledi.

Müşterinin verdiği 6’sı 5 gramlık, 2’si 10 gramlık toplam 50 gramlık altın paketlerini alan döviz bürosu personeli, altınları 80 gram olarak hesapladı.

30 bin lira fazladan aldı

Personel, yaptığı hesap hatasından dolayı müşteriye normalde 2 bin 840 dolar vermesi gerekirken 4 bin 520 dolar verdi.

Yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para alan müşteri, aldığı parayı birkaç kez saydıktan sonra satış fişini alarak bürodan ayrıldı.

Yanlış hesap yaptı, bin 680 dolar fazla para verdi VİDEO

1.680 dolar eksik

Akşam kasadaki parayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin 680 dolar eksik olduğunu fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği müşteriyi tespit eden çalışanlar, bin 680 dolar fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın parayı birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görüldü.

“Hangi müşteriye fazla verildiğini bulduk”

İHA’ya konuşan döviz bürosu yetkilisi Hasan Kocaardıç, “Totalde 30 gram fazladan altın parası veriliyor. Şu anki kura göre yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para veriliyor. Aslında karşıdaki müşterinin bu durumu fark etmesi lazım. Çünkü karşılığında dolar alıyor. Aradaki fark küçük bir fark değil. Gün sonunda yaptığımız hesapta açığı fark ettik. Güvenlik kamera görüntülerini inceledik. Oradan hangi müşteriye fazla verildiğini bulduk.” ifadelerini kullandı.

“Duyarlı birine benziyordu, geri getirecektir”

Fazladan para verilen müşterinin duyarlı bir kişiye benzediğini sözlerine ekleyen Kocaardıç, “Satış esnasında iletişim bilgisini almamıştık ama biz fazla parayı geri getireceğini ümit ediyoruz. Bu durumu daha önce de birkaç kez yaşamıştık. Sağ olsun duyarlı müşterilerimiz geri getirmişti. Yani yazık günah az bir para değil, 30 bin Türk lirası. Bu para veren arkadaşın sorumluluğunda. Büyük ihtimal geri getirecektir. Çünkü duyarlı bir insana benziyordu. Burada emek veriyoruz. O satıştan bir 10-20 lira kazanalım derken 30 bin lira kaybımız oldu.” diye konuştu.