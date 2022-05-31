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    Gaziantep'te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi

    70 yaşındaki kadının suratına tekme atan saldırgan, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alınırken ifadesinde, 'Çocuk kaçırdığını duyunca kendimi kaybettim, pişmanım' dedi.
    • 31.05.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:58
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    Gaziantep'te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi

    Gaziantep'te çocuk kaçırdığı idda edilen Suriye uyruklu Leyla Muhammed (70), tekmeli saldırıya uğraşmıştı.

    Sosyal medyada yayılan görüntülere her kesimden tepki gelirken 39 yaşındaki Şakir Çakır, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    DHA'nın aktarımına göre saldırgan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

    "Çocuk kaçırdığını duyunca kendimi kaybettim, pişmanım"

    Polis merkezinde sorgulanan saldırgan Şakir Çakır, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını söyledi.

    Gaziantep te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi #1

    Adliyeye sevk edildi

    Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler VİDEO ARŞİV

    Gaziantep te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi #2

    Gaziantep te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi #3

    Gaziantep te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi #4


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