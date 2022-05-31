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- Gaziantep'te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi
Gaziantep'te yaşlı kadına tekme atan şahıs adliyeye sevk edildi
70 yaşındaki kadının suratına tekme atan saldırgan, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alınırken ifadesinde, 'Çocuk kaçırdığını duyunca kendimi kaybettim, pişmanım' dedi.
- 31.05.2022 - 14:53
- Güncelleme : 31.05.2022 - 14:58
Gaziantep'te çocuk kaçırdığı idda edilen Suriye uyruklu Leyla Muhammed (70), tekmeli saldırıya uğraşmıştı.
Sosyal medyada yayılan görüntülere her kesimden tepki gelirken 39 yaşındaki Şakir Çakır, gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DHA'nın aktarımına göre saldırgan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
"Çocuk kaçırdığını duyunca kendimi kaybettim, pişmanım"
Polis merkezinde sorgulanan saldırgan Şakir Çakır, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını söyledi.
Adliyeye sevk edildi
Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
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