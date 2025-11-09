Gaziantep'te yaşlı yolcuyla tartıştığı iddia edilen halk otobüsü şoförü feci şekilde darbedildi

- Gaziantep'te bir halk otobüsü şoförü, yaşlı bir yolcu ile tartışmasının ardından, yolcunun yakınları tarafından durdurularak dövüldü.
- Olay sonrası otobüsün camları ve iç kısmı zarar gördü, anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Şoför ve saldırganlar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
7 Kasım günü Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde, halk otobüsü şoförü ile araçta yolculuk eden yaşlı bir adam arasında ani fren nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü ve yaşlı yolcunun el parmağı kırıldı.
TARTIŞTIĞI YAŞLI ADAMIN YAKINLARI SALDIRDI
Bir gün sonra, 8 Kasım’da, yaşlı adamın yakınları şoförün kullandığı halk otobüsünün önünü keserek saldırdı.
4-5 kişilik grup, şoförü otobüs içinde feci şekilde darbetti. Saldırı sırasında aracın camları ve iç kısmı da zarar gördü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde saldırganların otobüse girerek şoföre yumruklarla vurduğu ve aracın içinde büyük panik yaşandığı görüldü.
Tarafların karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.