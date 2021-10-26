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    Gaziantep'te kek yiyen çocuk hayatını kaybetti

    Yediği kek parçası soluk borusuna kaçınca nefes alamayan 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 12:54
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    Gaziantep'te kek yiyen çocuk hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, yediği kek yüzünden hastanelik oldu.

    Muhammed, kekin soluk borusuna kaçmasıyla nefes alamayıp baygınlık geçirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürülen ve yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.

    Muhammed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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