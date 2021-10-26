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- Gaziantep'te kek yiyen çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te kek yiyen çocuk hayatını kaybetti
Yediği kek parçası soluk borusuna kaçınca nefes alamayan 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 26.10.2021 - 12:39
- Güncelleme : 26.10.2021 - 12:54
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, yediği kek yüzünden hastanelik oldu.
Muhammed, kekin soluk borusuna kaçmasıyla nefes alamayıp baygınlık geçirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürülen ve yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.
Muhammed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.