Gaziantep’te yol verme kavgası

Trafikte yol verme yüzünden birbirine giren sürücüleri, polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde, ticari taksi sürücüsü ile yol verme tartışması yaşayan bir başka sürücü arasından sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada ticari taksi sürücüsü, aracının bagaj kısmında bulunan sopayla tartıştığı diğer sürücüye saldırdı.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan adama yerde de vurmaya çalışan taksi sürücüsünü, çevredekiler ve olaya müdahale eden polis güçlükle ayırdı.

Sürücüler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Gaziantep'te trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası VİDEO