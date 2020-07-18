Gaziantep'te yol verme kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Gaziantep'te yol verme tartışması silahlı kavga dönerken, kavgada vücüduna mermi isabet eden Cengiz Kireçci hayatını kaybetti, annesi Güllü Kireçci ağır yaralandı.

Gaziantep Sarıkaya Mahallesi'nde, araçları ile evlerine dönen anne-oğul yol verme meselesi yüzünden K.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.P., yanında bulunan tabancayı çekerek ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği anne ile oğlu yaralandı.

OĞLU KURTARILAMADI, ANNENİN DURUMU AĞIR

Kavgayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Cengiz Kireçci, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Annesi Güllü Kireçci’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.