Gaziantep'te yola atlayan çocuğa araba çarptı

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Yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, babası ile birlikte yolda yürüyen 4 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola fırladı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Seyir halinde olan 33 NHG 41 plakalı araç ise yola doğru koşan R.A.ya çarptı. R.A., çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.