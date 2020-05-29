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    Gaziantep'te yola atlayan çocuğa araba çarptı

    Yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 16:43
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    Gaziantep'te yola atlayan çocuğa araba çarptı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, babası ile birlikte yolda yürüyen 4 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola fırladı.

    OTOMOBİL ÇARPTI

    Seyir halinde olan 33 NHG 41 plakalı araç ise yola doğru koşan R.A.ya çarptı. R.A., çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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