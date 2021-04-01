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    Gaziantep'te yola fırlayan çocuğun ezilmekten kurtulduğu anlar

    Gaziantep’te annesinin elinden kaçarak yola fırlayan küçük çocuk, otomobilin altında kalmaktan sürücünün manevrasıyla kurtuldu.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 17:42
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    Gaziantep'te yola fırlayan çocuğun ezilmekten kurtulduğu anlar

    Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir anne 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, çocuklarından biri aniden yola fırladı.

    O esnada hızla gelen otomobilin sürücüsü çocuğa çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

    ÇOCUK HAFİF YARALANDI

    Sağa kayan otomobilin sol yanı çocuğa çarptı. Kazada hafif yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    VALİ İLGİLENDİ

    Kazadan hemen sonra olay yerinden geçen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazayı görerek aileyle yakından ilgilendi.

    Çocuğun durumunu öğrenen Vali Gül, korumalarından birini aileyle ilgilenmesi için görevlendirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

    Hayat kurtaran manevra VİDEO

    kaza

    Hayat kurtaran manevra -1

    kaza

    kaza

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