Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde Mustafa T.'nin kullandığı 27 H 0658 plakalı yolcu midibüsü, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

14 YARALI

Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım ise kontrollü şekilde sağlandı.