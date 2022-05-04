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    Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

    Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.
    • 04.05.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 21:23
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    Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

    Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı istikameti Çakmak mevkiinde meydana geldi.

    Elazığ'dan Hatay'a sefer yapan Erdal S. idaresindeki 44 LN 333 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. kontrolündeki 27 ACK 951 plakalı tır çarpıştı.

    Yolcu otobüsünde bulunan 37 yolcudan 14'ü yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak bariyerlere çarptı. Yolcu otobüsü ise bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Meydana gelen feci trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 14 yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nurdağı, İslahiye ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı VİDEO

    Yolculardan biri kaza anlarını anlattı

    Otobüs içerisindeki yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı olay sonrası açıklamalarda bulunan yolculardan biri, "Biz normal yolumuzda ilerliyorduk. Bir anda tır önümüze kırdı. Sonrasında bizim şoför sola kırmak zorunda kaldı. Bu arada biz tıra çarptıktan sonra bariyerlere de çarparak yan yattık. Büyük korku ve panik yaşadık. Sağdaki yolcular soldakilerin üzerine yuvarlandı. Allah'tan bariyerler otobüsün içerisine saplanmadı" ifadelerini kullandı.

    Kazayı yara almadan atlatan yolcular başka otobüse bindirildi

    Öte yandan feci kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise olayın şokuyla bir süre kaza bölgesinde valizleriyle bekledi.

    Bir süre sonra olayın şokunu üzerinden atan yolcular, olay yerine gelen başka otobüs ile yolculuklarına devam etti.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı #1

    Gaziantep te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı #2

    Gaziantep te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı #3

    Gaziantep te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı #4


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