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    Gaziantep’te yolcu taşıyan minibüs takla attı

    Lastiğin patlaması ile yoldan çıkan minibüs takla attı. 4 kişi kazayı yaralı olarak attı.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 16:15
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    Gaziantep’te yolcu taşıyan minibüs takla attı

    Gaziantep’te, Nizip-Karkamış arası yolcu taşıyan minibüs seyir halindeyken lastiği patladı.

    Karkamış’a 3 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıktı.

    Minibüs taklalar atarak durabildi.

    Kazada Şirin Ö., Abdurrahman K., Cuma A., Mehmet F. G. isimli 4 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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