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- Gaziantep’te yolcu taşıyan minibüs takla attı
Gaziantep’te yolcu taşıyan minibüs takla attı
Lastiğin patlaması ile yoldan çıkan minibüs takla attı. 4 kişi kazayı yaralı olarak attı.
- İHA
- 26.06.2021 - 16:15
Gaziantep’te, Nizip-Karkamış arası yolcu taşıyan minibüs seyir halindeyken lastiği patladı.
Karkamış’a 3 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıktı.
Minibüs taklalar atarak durabildi.
Kazada Şirin Ö., Abdurrahman K., Cuma A., Mehmet F. G. isimli 4 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.