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    Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

    Hızla gelen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 13:48
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    Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

    Evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Zeynep Karadağ’a, Gaziantep’in Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde hızla gelen otomobil çarptı.

    Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

    YOLUN ORTASINDA CAN VERDİ

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zeynep Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kaza sonrası plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı #2

    Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı #3

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