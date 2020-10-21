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- Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı
Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı
Hızla gelen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
- DHA
- 21.10.2020 - 13:48
Evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Zeynep Karadağ’a, Gaziantep’in Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde hızla gelen otomobil çarptı.
Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.
YOLUN ORTASINDA CAN VERDİ
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zeynep Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.