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    Gaziantep'te yolun ortasında fuhuş pazarlığı

    Kent merkezinin göbeğinde bulunan otogar çevresinde yol üzerinde duran kadınların fuhuş pazarlığı anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 12:48
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    Gaziantep'te yolun ortasında fuhuş pazarlığı

    Gaziantep’te yolun ortasında güpegündüz fuhuş pazarlığı yapan kadınlar, pes dedirtti.

    Terminale giden yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin ön girişini gruplar halinde mesken tutan kadınların, otobüs bekleyen kişilerin yanına giderek pazarlığa girişmesi görüntülere yansırken, kadınlardan rahatsız olan kişiler yoldan uzaklaştı.

    Kimi kadınların yanında küçük çocuk da bulunması dikkat çekti.

    PAZARLIK ANLARI KAMERADA

    Polis ekiplerinin otosunu görünce yoldan uzaklaşan kadınlar, polis aracının kendilerinden uzaklaşmasının ardından tekrardan yol üzerine çıktı.

    Görüntülerde yol kenarında duran bir aracın yanına giden kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra o kişinin aracına biniyor. Bir süre sonra aynı yere geri gelen araçtan inen kadın, araçtan uzaklaşıyor.

    Gaziantep'te yolun ortasında fuhuş pazarlığı ViDEO

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