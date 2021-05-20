Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada, 10 yaşındaki bir çocuk ve 74 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, aralarında 3 aylık bir bebeğin olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ZİNCİRLEME KAZA

Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Erkan D. idaresindeki 27 AHU 015 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail K. kontrolündeki 51 NA 655 plakalı araç ile sürücü Mehmet K. idaresindeki 63 ABB plakalı araca çarptı. Kaza sonucu üç araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.





OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede kaza sonucu yaralanan Kadir Dal ile Soner Sarpkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonucu İsmail K., Sabiha K., 3 aylık bebek Alp Yiğit K. ile diğer araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep'te bulunan hastanelere sevk edildi.

Meydana gelen kaza sonrası Gaziantep-Nurdağı kara yolu ulaşımı durma noktasına gelirken, olayla ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



