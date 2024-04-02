Gaziantep'te zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti
İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde hafif ticari araç, önünde seyir eden kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada arkadan gelen otomobil de kazaya karıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü

Sağlık ekipleri kazada yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)