Gaziantep'te zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde hafif ticari araç, önünde seyir eden kamyona arkadan çarptı.
Bu sırada arkadan gelen otomobil de kazaya karıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 kişi öldü
Sağlık ekipleri kazada yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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