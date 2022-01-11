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    Gaziantep'te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

    Nurdağı'ndaki 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 02:16
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    Gaziantep'te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

    Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 2'nci kilometresinde, Gaziantep yönüne giden LPG yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

    Bu sırada arkasından gelen 5 tır ve 6 otomobil de bariyerlere çarparak savrulan tıra çarptı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönerken, kazada 8 kişi yaralandı.

    Gaziantep'te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı VİDEO

    Gaziantep te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

    Gaziantep te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Gaziantep te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı #4

    Gaziantep te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı #5

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