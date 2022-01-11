Nurdağı'ndaki 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 2'nci kilometresinde, Gaziantep yönüne giden LPG yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada arkasından gelen 5 tır ve 6 otomobil de bariyerlere çarparak savrulan tıra çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönerken, kazada 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kazada 8 kişi yaralandı VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













