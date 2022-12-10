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    Gaziantep'teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti

    Evine doğru motosikleti ile ilerleyen Enes, ana yol çıkışında otomobile çarparak ağır yaralandı. 7 gün yoğun bakımda kalan Enes, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 10.12.2022 - 15:18
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    Gaziantep'teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti

    Gaziantep'teki motosiklet kazası gencecik bir canı hayattan kopardı.

    Karataş Mahallesi'nde yaşanan olayda, evine doğru giden Enes Çelik’in kullandığı motosiklet, ana yola çıkışta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı.

    Kazayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Motokuryelik yapan Enes Çelik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelik, bugün, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

    Enes Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti #1

    Gaziantep teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti #2

    Gaziantep teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti #3

    Gaziantep teki 19 yaşındaki moto kurye kazaya kurban gitti #4


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