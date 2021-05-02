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    Gaziantep'teki atıl otelden düşen şahıs yaralandı

    Uzun süredir atıl durumda olan otel binasından yaklaşık 10 gün içerisinde düşen ikinci kişi, ağır yaralı halde kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 16:18
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    Gaziantep'teki atıl otelden düşen şahıs yaralandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette olan 11 katlı otelin içinde hurda toplayan Ziya Özçelik (37) dengesini kaybederek birinci kattan zemin kata düştü.

    Özçelik’in sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özçelik’in düştüğü alanın karanlık olmasından dolayı itfaiyeden yardım istedi.

    SEDYE YARDIMIYLA ÇIKARILDI

    İtfaiye ekipleri ile otelin zemin katına inen ekipler çevredekilerin de yardımıyla Özçelik’i sedye yardımıyla düştüğü yerden çıkarttı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Özçelik ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    HURDA TOPLAYAN ŞAHIS, HAYATINI KAYBETTİ

    Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı otelde hurda toplayan bir kişi düşerek hayatını kaybetmişti.

    Gaziantep teki atıl otelden düşen şahıs yaralandı #1

    Gaziantep teki atıl otelden düşen şahıs yaralandı #2

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