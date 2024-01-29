Gaziantep'teki cani, eşine ve ailesine kurşun yağdırdı

İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde damat dehşeti yaşandı.
İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı.
4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar, olay yerinden aracıyla kaçtı.
4 kişi öldü, 3 kişi yaralı
Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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