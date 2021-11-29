Gaziantep'teki cinayettlerden yasak aşk çıktı

Öldürülerek çukura gömülen arkadaşlardan Harun Özyer'in, evli bir kadınla ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bunun üzerine olayla ilgili kadının eşi, babası ve iki kardeşi gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşayan ve bir süredir haber alınamayan İbrahim Canmaya ile Harun Özyer'in cansız bedeni, Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülü halde bulunmuştu.

Cinayete kurban giden Canmaya ve Özyer otopsi sonrası toprağa verilirken, olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

KÜREKLE ÖLDÜRÜP TEK ÇUKURA GÖMDÜLER

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Özyer ve Canmaya'nın başlarına küreklerle vurularak öldürülüp yine küreklerle açılan çukura atıldıkları öğrenildi.

CİNAYETİN ARKASINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Harun Özyer'in evli olan E.A. ile ilişkisi olduğuna dair iddialar üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay günü E.A.'nın, babasının evindeyken Harun Özyer'i konuşma bahanesiyle çağırdığını ve Özyer'in de olay yerine arkadaşı İbrahim Canmaya ile gittiği öğrenildi.

Çalışma yürüten 5 farklı özel ekip, 2 arkadaşın öldürüldüğü bölgede görüşmeler yapıp, Oğuzeli ve Karkamış arasındaki tüm Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, E.A.'nın eşi Derviş A., babası İsrafil Kılıç ve kardeşleri Oğuz ve Uğur Kılıç'ın telefon sinyallerini takip etti.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Telefon sinyallerinin ardından Günçay Mahallesi'nde çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin gömülü olduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, hedef şaşırtmak amacıyla planlandığı düşünülen yakılmış araç buldu.

Gözaltına alınan Derviş A.'nın itirafları üzerine eşi E.A. ile E.A.'nın kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile babası İsrafil K. de gözaltına alındı. Ekiplerin, emniyetteki ifadeler sonrası 2 gencin cesetlerine ulaştığı öğrenildi.