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    Gaziantep'teki dilencinin yalanı ortaya çıktı

    Zabıta ekiplerince yapılan denetimde, şehrin işlek meydanında Hasta ve engelli taklidi yapan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. adlı şahsı suçüstü yakaladı.
    • 21.05.2022 - 12:55
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    Gaziantep'teki dilencinin yalanı ortaya çıktı

    Gaziantep'te vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para dilenen kişiler zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, alışveriş ve ulaşım noktalarından biri olan Balıklı Meydanı’nda sivil elbiselerle denetim yaptı.

    Hasta ve engelli taklidi yapan, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sararak vatandaşların vicdani duygularını sömürerek dilencilik yapan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. adlı şahsı suçüstü yakaladı.

    Şahsın engeli çıkmadı

    Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

    1 ayda 699 dilenciye işlem yapıldı

    İHA'ya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316’sı kadın, 66’sı erkek, 317’si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiye dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uyguladı.

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