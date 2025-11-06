Gaziantep'teki feci kazada acı gerçek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında Nuri Akkurt idaresindeki otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt, hayatını kaybetti.

YÜREK YAKAN DETAY

Öte yandan feci kaza ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaza yapan araçta bulunan sürücü, annesi ve yakınlarının, Nuri Akkurt'un umreden dönen eşi ve diğer akrabalarını karşılamak için Gaziantep Havalimanı'na gitmeye çalıştıkları ve yolda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Nuri, Rahime ve Cemile Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin, Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.