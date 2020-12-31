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    Gaziantep'teki fuhuş operasyonu

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fuhuş için yer temini sağlayan 2 şüpheli tutuklanırken, fuhuş yapan 2 yabancı kadın sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:10
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    Gaziantep'teki fuhuş operasyonu

    Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden 2 kişi yakalandı.

    TELEFON, KART, TABLET VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Polisler tarafından evde yapılan aramada; 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 tablet, bir miktar para ile uyuşturucu ele geçirildi.

    KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, ismi açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Gaziantep teki fuhuş operasyonu #1

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