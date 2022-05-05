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    Gaziantep'teki genç evinde ölü bulundu

    Hurda toplayıcısı olan 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
    • 05.05.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:36
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    Gaziantep'teki genç evinde ölü bulundu

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan ve hurda toplayıcısı olan 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

    Evinde ölü bulundu

    AA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Zanlılar aranıyor

    Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Gaziantep teki genç evinde ölü bulundu #1

    Gaziantep teki genç evinde ölü bulundu #2


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