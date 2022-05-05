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Gaziantep'teki genç evinde ölü bulundu
Hurda toplayıcısı olan 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
- 05.05.2022 - 17:33
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:36
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan ve hurda toplayıcısı olan 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Evinde ölü bulundu
AA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Zanlılar aranıyor
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.