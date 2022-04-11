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    Gaziantep'teki hamile kadın AVM'nin 3'üncü katından düşerek can verdi

    Şehitkamil ilçesinde bulunan AVM'nin yemek bölümünde bulunan 28 yaşındaki hamile kadın, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
    • 11.04.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 18:01
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    Gaziantep'teki hamile kadın AVM'nin 3'üncü katından düşerek can verdi

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan AVM'de dehşet verici bir olay yaşandı.

    Hamile olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Sevgi Alkayış, AVM'nin üçüncü katındaki yemek bölümünden beton zemine uçtu.

    Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

    Müdahalelere rağmen can verdi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, yaşanan korkunç olayda, hamile kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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    Gaziantep teki hamile kadın AVM nin 3 üncü katından düşerek can verdi #4

    Gaziantep teki hamile kadın AVM nin 3 üncü katından düşerek can verdi #5

    Gaziantep teki hamile kadın AVM nin 3 üncü katından düşerek can verdi #6

    Gaziantep teki hamile kadın AVM nin 3 üncü katından düşerek can verdi #7


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