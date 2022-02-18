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- Gaziantep'teki hırsız, suç üstündeyken market çalışanıyla göz göze geldi
Gaziantep'teki hırsız, suç üstündeyken market çalışanıyla göz göze geldi
- İHA
- 18.02.2022 - 12:37
- Güncelleme : 18.02.2022 - 13:53
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi’ndeki bir marketin depo olarak kullanılan arka tarafına otomobille gelen şüpheli güpegündüz hırsızlığa kalkıştı.
Arabasını marketin arka tarafına park eden hırsız ilk önce marketin arka kapısını açmaya çalıştı.
Kapıyı açamayan hırsız bu defa yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerine yöneldi.
MARKET ÇALIŞANLARIYLA KARŞILAŞTI
Maden suyu kolilerini teker teker aracına yüklemeye başlayan hırsız, birkaç dakika sonra market çalışanlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı.
Kolileri bırakıp aracı çalıştırarak kaçmaya kalkışan hırsız, market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu.
Gaziantep'teki hırsız, suç üstündeyken market çalışanıyla göz göze geldi ViDEO
O ANLAR KAMERADA
Hırsızın yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Market çalışanlarının hırsızı yakalamak için duvara tırmanarak aracın peşinden koşması anbean kameraya yansıdı.