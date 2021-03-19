19 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenerek gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı aktarıldı.

Emniyet, hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1-16 Mart tarihleri arasında yaşanan 19 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

16 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı cami, ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesinin ardından 16 şüphelinin kimliğini saptadı.

ÇALINTI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan malzemelerin büyük bölümü ele geçirildi.

10 TUTUKLU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep'teki hırsızlık şüphelisi 10 kişi tutuklandı VİDEO





