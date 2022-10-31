Gaziantep'teki kaza 2 can aldı

Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu mevkisinde dehşet bir kaza yaşandı.

Ahmet Kurt idaresindeki otomobil ile Şanlıurfa istikametinden gelen Hasan Yıldız kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 kişi can verdi

Feci kazada 58 yaşındaki sürücü Hüseyin Yıldız ile diğer otomobilde bulunan 46 yaşındaki yolcu Cemile Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

6 yaralıdan 1'inin durumu ağır

Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve aynı aileden yolcular Cuma Kurt (72), L.K. (14), İ.K. (7), Y.K. (12), C.K. (2) Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yaralıların ve araçların kaldırılmasından ardından yeniden ulaşıma açıldı.