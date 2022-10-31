Petrol
92.86
-0.97%
Euro
18.5242
-0.07%
Dolar
18.6142
0.18%
Altın
983.32
0.06%
Borsa
3911
0.83%
Bitcoin
382.834
-1.90%
BTXN Coin
10.56
-0.84%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Gaziantep'teki kaza 2 can aldı

    Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır.
    • 31.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki kaza 2 can aldı

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu mevkisinde dehşet bir kaza yaşandı.

    Ahmet Kurt idaresindeki otomobil ile Şanlıurfa istikametinden gelen Hasan Yıldız kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    2 kişi can verdi

    Feci kazada 58 yaşındaki sürücü Hüseyin Yıldız ile diğer otomobilde bulunan 46 yaşındaki yolcu Cemile Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

    6 yaralıdan 1'inin durumu ağır

    Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve aynı aileden yolcular Cuma Kurt (72), L.K. (14), İ.K. (7), Y.K. (12), C.K. (2) Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yaralıların ve araçların kaldırılmasından ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Gaziantep teki kaza 2 can aldı #1

    Gaziantep teki kaza 2 can aldı #2

    Gaziantep teki kaza 2 can aldı #3


    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor
    3. Sayfa

    Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor

    'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki gösterdi
    Gündem

    'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki gösterdi

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir