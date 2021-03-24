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    Gaziantep'teki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 17:40
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    Gaziantep'teki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Bugün öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Olucak Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

    Isparta’dan Batman’a giden Mehmet Tayyip Tuğluk yönetimindeki 21 BU 633 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, araçta bulunan Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk ile Büşra Tuğluk ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİ

    Kazada hayatını kaybeden Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin’in cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Gaziantep teki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı #1

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