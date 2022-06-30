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    Gaziantep'teki kopya düzeneği pes dedirtti

    Ehliyet sınavına girecek kişinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yapılan aramda, emniyet güçlerini bile şaşırtan kopya düzeneği tespit edildi.
    • 30.06.2022 - 11:20
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    Gaziantep'teki kopya düzeneği pes dedirtti

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki emniyet güçlerinin tespit ettiği kopya düzeneği polisleri bile hayrete düşürdü.

    Ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir vatandaş, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçti.

    Şahıs şüpheli tavırlar sergiledi

    Cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli tavırlar sergileyen şahıs, polislerin dikkatini çekti.

    Polisler şahsı aradı

    Bunun üzerin polis ekipleri, şahsın üzerini aramaya karar verdi.

    Gaziantep teki kopya düzeneği pes dedirtti #1

    Düzenek kurmuş

    Arama yapan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağına takılmış mini kulaklık ele geçirdi.

    Şahıs hakkında işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kişinin üzerindeki kopya düzeneğini sökerken yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

    Gaziantep teki kopya düzeneği pes dedirtti #2

    Gaziantep teki kopya düzeneği pes dedirtti #3

    Gaziantep teki kopya düzeneği pes dedirtti #4

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