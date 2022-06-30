Gaziantep'teki kopya düzeneği pes dedirtti

Ehliyet sınavına girecek kişinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yapılan aramda, emniyet güçlerini bile şaşırtan kopya düzeneği tespit edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki emniyet güçlerinin tespit ettiği kopya düzeneği polisleri bile hayrete düşürdü.

Ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine gelen bir vatandaş, sınav alanına girmek için x-ray cihazından geçti.

Şahıs şüpheli tavırlar sergiledi

Cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli tavırlar sergileyen şahıs, polislerin dikkatini çekti.

Polisler şahsı aradı

Bunun üzerin polis ekipleri, şahsın üzerini aramaya karar verdi.

Düzenek kurmuş

Arama yapan ekipler, şahsın tişörtünün yakasına gizlenmiş halde sesi aktaran cihaz, kemerinin altına bağlanmış halde internet sağlayan wifi cihazı ile kulağına takılmış mini kulaklık ele geçirdi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri kişinin üzerindeki kopya düzeneğini sökerken yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlattı.







