Gaziantep'teki kundaklanmayı, görevden dönen gardiyan fark etti

Kapalı garaja giren 2 kundakçı doğalgaz vanasının bulunduğu yerdeki araçları yaktı. Durumu anlayan gardiyan ise bina sakinlerine haber vererek facianın önüne geçti.

Gaziantep'in Seyrantepe mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kişi Camcıoğlu sitesinin kapalı garajına girerek araçları ateşe vermeye başladı.

Yanmaya başlayan garajdaki araçların Yanından geçen doğalgaz vanasına yaklaştı. O sırada nöbetten dönen gardiyan olayı fark ederek bina sakinlerine haber verdi.

GARDİYAN KUNDAKLAMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

O sırada karşı binada oturan Serdar Polat isimli gardiyan, kundakçıları fark etti. Hemen binaya koşan gardiyan durumu bina sakinlerine haber verdi.

VANALAR KAPATILDI, FACİA ÖNLENDİ

Yanan araçların altından doğalgaz vanasının geçtiği anlaşılınca yangın vanaya ulaşmadan vanalar kapatıldı.

2 ARAÇ YANDI, DİĞERLERİ KURTULDU

Olayda bir motosiklet ile 2 araç yanarken, gardiyanın sayesinde hem diğer araçlar yanmaktan kurtuldu hem de doğalgaz patlamasının önüne geçildi.

Araçların yakma anı garajın güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.