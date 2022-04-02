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    Gaziantep'teki lokantada sıkışan gaz, patlamaya neden oldu

    Lokantada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 14:17
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    Gaziantep'teki lokantada sıkışan gaz, patlamaya neden oldu

    Gaziantep'teki Mevlana Mahallesi'nde bulunan lokantada önceki gece gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

    Panikle dışarı çıkanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla olay yerine itfaiye. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ENKAZ KALDIRILDI

    2 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası ekipler, çevredekileri uzaklaştırdı. Mahallede enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları da tamamlandı.

    CAM VE KAPILAR KIRILDI

    Patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada mahalledeki iş yeri ve evlerin cam ile kapılarının kırıldığı görüldü.

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -1

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -2

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -3

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -4

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -5

    Gaziantepte lokantadaki patlama kamerada -6


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