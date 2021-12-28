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Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.