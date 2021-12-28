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    Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

    Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.12.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 18:45
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    Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 tutuklama

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta yaşanan olayda 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

    Çocuğun yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

    Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

    2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    Gaziantep teki pitbull saldırısında 2 tutuklama #1

    Gaziantep teki pitbull saldırısında 2 tutuklama #2

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